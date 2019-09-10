Çorlu faciasıyla ilgili ikinci duruşmada bakım müdürü beraatini istedi

Tren faciasında yakınlarını kaybedenler sabahın erken saatlerinde, “Adalet İstiyoruz” pankartıyla duruşmanın görüleceği halk eğitim merkezinin önüne geldi. Güvenlik görevlilerinin duruşmaya sadece iddianamede ismi olan mağdurların girebileceği yönünde mahkemenin kararı olduğunu belirterek, bazı mağdurları duruşma salonuna almak istemedi. Avukatların mahkeme heyetiyle görüşmesinin ardından ismi iddianamede yer almayan mağdurların duruşma salonuna girişlere izin verildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, duruşmaya CHP, HDP'den çok sayıda milletvekili, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nunda aralarında yer aldığı 20'yi aşkın baro başkanı ve faciada hayatını kaybeden isimlerin yakınları izledi.

Katılımcı avukatların zapta geçirilmesinin ardından usule ilişkin avukatların beyanı alındı. Mağdur ailelerin avukatı Can Atalay, geçen celse mağdur yakınlarını darp eden kollukla ilgili mahkeme heyetinin henüz bir işlem yapmadığını belirtti. Mahkeme heyetinin müştekilere yönelik 3 avukat sınırlamasına da değinen Atalay, 3 avukat sınırlamasının yasalara uygun olmadığını belirterek mahkeme heyetinin bu kararından rücu etmesini istedi.

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İDDİANAMENİN İADESİ TALEP EDİLDİ

Mağdur ailelerin avukatlarından Mürsel Ünder soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmediğini belirtti. Hazırlanan iddianamede sadece 4 sanık hakkında ceza istendiğini aktaran Ünder, “25 insanın hayatını kaybettiği katliamdan sorumlu sadece 4 kişi. Gerisi kara bir delik. Bu soruşturma da suçlu ve sorumluların gizlenmesi için çaba harcanmıştır. Bilirkişi raporu mantık hataları ve çelişkiler ile doludur. Soruşturma makamı bunu araştırmamıştır. Bu soruşturmada 25 kişinin katilleri korunmaktadır. TCDD'yi, devleti koruyoruz diyerek katiller korunmaktadır” dedi. Ünder iddianamenin iade edilmesini talep etti.

Avukat Mürsel Ünder taleplerini okurken mahkeme başkanı “avukat bey sadede gelin” dedi. Ünder ise 14 aydır bugünü beklediklerini beetti.lirterek elindeki talepleri sıralamaya devam etti.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Mahkeme heyeti ara kararında iddianamenin iade edilmesi yönündeki talebi reddetti.

TCDD 1’inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14’üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görevli olan sanık Turgut Kurt savunmasına tren faciasında hayatını kaybeden isimlerin yakınlarına sabırlar dileyerek başladı.

Olayın gerçekleştiği gün Haydarpaşa'da bulunan evinde olduğunu belirten Kurt, “Olay yeriyle evimin arasında 130 KM. vardı. Bizim orda hava açık ve güneşliydi. Şiddetli yağıştan hiç haberim olmadı. Bana meteorolojiden, sorumlulardan herhangi bir haber verilmedi. O gün yol bakım onarım şefimiz Çerkezköy'de makas değişimi yapıyorlardı. Onların yağış anında müdahale etme yetkileri vardır. Ancak onlara da yağışa dair bilgi verilmemiş. Savcının üzerime attığı suçlamaları kabul etmiyorum. Bana yöneltilen suçlamalar asılsızdır. Ben görevimi yerine getirdim” dedi.

YOL BEKÇİLERİ EKSİK

Yol bekçisi kadrosunun yıllardı boş olduğunu belirten Kurt, “Bu kadro yıllardır boş duruyor. Ben yıllarca yazı yazdım ancak bilirsiniz bizde bu konularla ilgili yazı yazmak hoş karşılanmaz. Yol bekçisi olsaydı o kaza olur muydu olmaz mıydı bilemiyorum. Zamanında 9 yol bekçisi vardı şimdi ne yazık ki yok. Ek önlemler alınmadı. Teknolojik destek verilmedi. Uyarıcı sinyaller konulmadı. Herhangi bir çalışma yapılmadı. Bununla ilgili çalışma yapacak genel müdürlüktür. Ben sadece bakım personeliyim” diye konuştu.

“GÖZLE GÖRÜLENLER ONARILIYOR”

Ayda iki kere oto ile bir kezde tren ile yolu kontroller yaptığını aktaran Kurt, “Orda sorun varsa anında müdahalesi yapılır. O tarihe kadar bütün turnelerimi yaptım. Herhangi bir problem görmedim. Biz gözlem yapıyoruz. Gözle gördüklerimizi onarıyoruz. Yol ölçüm aletlerimiz var. Bölge müdürlüğünün emri ile sene de 2 defa gelir elektrik ölçüm yaparlar. Kaza yerindeki son kontrolü yaptığımızda herhangi bir sorun görmedim” dedi.

KURT BERAATİNİ TALEP ETTİ

“Yol bekçileri hattın hafızalarıdır” diyen Kurt, “Onlar nerede ne olacağını çok iyi bilirler. Bir sorun olduğunda hemen sorumluları ikaz ederlerdi. 2001 yılında bu kadrodan vazgeçildi. İddianamede hakkımda yer alan iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.