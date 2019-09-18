Çorlu tren faciasında bir dram daha… Tek isteği protez bir kol!

Geçimini pazarcılık yaparak sağlayan Nurduvan Aktürk, Çorlu'da geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasında kolunu kaybetti.

Pazarda satacağı malzemeleri almak için İstanbul'a hareket eden trene binmişti 58 yaşındaki bir çocuk annesi Nurduvan Aktürk. Yağışlı havada tren hareket ettikten birkaç dakika sonra ise korkunç kaza meydana geldi.

25 kişinin can verdiği 340 kişinin de yaralandığı faciada, vagonu devrilen trenden kendi imkanlarıyla çıkan ve çamurların içinden geçerek ulaştığı traktörle Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Aktürk'ün vücudu enfeksiyon kaptı.

Uzun bir tedavi süreci ve ameliyat geçiren Aktürk, psikolojik destek de alarak kendini toparlamaya başlamışken, kansere yakalandı.

KAZADAN SONRA KANSERE YAKALANDI

İşini yapamadığı için geçimini sağlamakta güçlük çeken Nurduvan Aktürk, kaza sonrası yaşanan mağduriyetler giderilmediği için ihtiyacı olan protez kola kavuşamadı. Yaşadığı sıkıntıların üzerine kansere yakanan ve kemoterapi tedavisi gören Nurduvan Aktürk hayatı boyunca çalışan bir kadın olduğunu anlatarak, şimdi bir poşeti bile tek başına açamadığını söylüyor. Hemen hemen her hafta malzeme almaya İstanbul'a gittiğini söyleyen Aktürk, “12 dakika sonra sürüklenmeye başladık. Çığlıklar yükseliyordu. Karanlık içindeydik. Sonra kolumun olmadığını fark ettim ve eşarbımı sardım” diye anlatıyor kaza anını.

‘POŞETE BİR ŞEY KOYAMIYORUM'

Yaklaşık 1 buçuk ay hastanede tedavi gördükten sonra çıktığını belirten Aktürk, “23 yıllık pazarcıyım. Eve geldiğimde depresyona girdim. Çalışan bir insandım ama şimdi poşetin içine bir şey koyamıyorum” diyor.

‘TORUNUMA BAKMAK İÇİN KOLA İHTİYACIM VAR'

TCDD'nin yolcularına sigorta yapmadığını bu nedenle mağduriyetlerinin giderilmediğini söyleyen Nurduvan Aktürk, henüz kazadan dolayı maddi ve manevi zararlarının karşılanmadığını anlatarak şunları söylüyor: “Tedavi masraflarımı kendim karşılamaya çalışıyorum. Ama çalışamadığım için sıkıntı yaşıyoruz. Eşim emekli ve iş olursa tarlada çalışıyor. Sadece bir kızım var ve doğum yapacak. Torunuma bakacağım, kola ihtiyacım var. Ucuz diye tren yolculuğu yapıyordum. Trendeyken dönüş biletimi de aldım ve o an kaza oldu.”

‘TREN YOLCULARININ SİGORTASI YOK'

Kazanın meydana geldiği tarihte TCDD'nin yolcuları koruyacak herhangi bir ferdi koltuk sigortası veya kazazedeleri koruyabilecek bir teminat sistemi bulunmadığını belirten Nurduvan Aktürk'ün avukatı Erkan Behçet Arıkan, “Meydana gelen tren kazalarında maalesef ki devlet ile vatandaş karşı karşıya geliyor. Halbuki trende seyahat eden vatandaşlar her zaman risk altında bulundukları için trenler ve taşıdığı vatandaşlar bir sigorta sistemine muhtaç durumdadır” dedi.

‘TCDD TAZMİNAT MİKTARI BİLDİRİMİMİZE DÖNMEDİ'

Kazada zarar gören vatandaşların TCDD'den bilet almaları sebebiyle Tüketici Mahkemelerinde tazminat davası açtığını anlatan Avukat Arıkan, “Mağdurlar için öncelikle TCDD'ye zararlarımızı ve ödenmesi gereken tazminat miktarını bildirir bir bildirimde bulunduk. Ancak kurum tarafından herhangi bir cevap verilmediği için dava sürecine girdik. Davalar tamamen bir görev-yetki uyuşmazlık girdabına itilmektedir. Konu hakkında daha önce verilmiş Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarında görevli mahkemelerin Tüketici Mahkemeleri olduğu belirtilmiş ise de, Tüketici Mahkemelerinde açılan davalarda mahkeme görevsiz olduğunu iddia ederek davaları reddetmekte ve görevli mahkemenin İdari Yargı makamları olduğunu belirtmektedir” ifadelerini kullandı.

4 TCDD ÇALIŞANINA DAVA AÇILMIŞTI

Kazanın meydana gelmesinde ‘asli kusurlu' bulundukları gerekçesiyle sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk'un “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen duruşmada ise, mahkeme heyeti verdiği ara kararda, bir sanığa adli kontrol tedbiri uygulanması, 2 sanığa uygulanan adli kontrol tedbirinin devamı, bir sanığın da adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetmişti.