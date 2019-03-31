Çorum sonuçları belli oluyor! Peki Çorum’da kim önde? İşte Çorum oy oranları…

Çorum ili 31 Mart Yerel seçimleri oy oranları haberimizin içerisinde yer alıyor. Çorum’da seçim sonuçlarına göre belediye başkanı değişimi olacak mı merakla bekleniyordu. İşte Çorum seçim sonuçları ve oy oranları…

Çorum İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 45.226 %44,79 25.087 %24,85 21.128 %20,93 5.689 %5,63 2.311 %2,29 551 %0,55 465 %0,46 194 %0,19 121 %0,12 87 %0,09 78 %0,08 30 %0,03

2014 Çorum yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Muzaffer Külcü %50.7

CHP adayı Kenan Nuhut % 34.4

MHP adaya Ercan Daşdan % 11.8

Çorum 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 52.02

CHP % 20.41

MHP % 14.22

İYİ Parti % 8.55

HDP % 3.22

SP % 1.10