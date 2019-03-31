Çorum sonuçları belli oluyor! Peki Çorum’da kim önde? İşte Çorum oy oranları…

Çorum ili 31 Mart Yerel seçimleri oy oranları haberimizin içerisinde yer alıyor. Çorum’da seçim sonuçlarına göre belediye başkanı değişimi olacak mı merakla bekleniyordu. İşte Çorum seçim sonuçları ve oy oranları…
|Çorum İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Halil İbrahim Aşgın
|AK Parti
|50.859
|% 46,58
|Özgür Kılıç
|CHP
|35.383
|% 32,41
|MHP
|19.048
|% 17,44
|Bilgi Terlemezoğlu
|İyi Parti
|2.129
|% 1,95
|Diğer
|1.073
|% 0,98
|Kemal Kurt
|Saadet Partisi
|531
|% 0,49
|MURAT KIRÇI
|91
|% 0,08
|BTP
|36
|% 0,03
|Vatan Partisi
|17
|% 0,02
|TKP
|14
|% 0,01
|DSP
|8
|% 0,01
|Çorum İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|45.226
|%44,79
|CHP
|25.087
|%24,85
|MHP
|21.128
|%20,93
|İyi Parti
|5.689
|%5,63
|Diğer
|2.311
|%2,29
|Saadet Partisi
|551
|%0,55
|BBP
|465
|%0,46
|DP
|194
|%0,19
|HDP
|121
|%0,12
|BTP
|87
|%0,09
|Vatan Partisi
|78
|%0,08
|MEHMET ÖZÜDOĞRU
|30
|%0,03
AK Parti adayı Muzaffer Külcü %50.7
CHP adayı Kenan Nuhut % 34.4
MHP adaya Ercan Daşdan % 11.8
Çorum 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları
AK Parti % 52.02
CHP % 20.41
MHP % 14.22
İYİ Parti % 8.55
HDP % 3.22
SP % 1.10
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