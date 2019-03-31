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Çorum sonuçları belli oluyor! Peki Çorum’da kim önde? İşte Çorum oy oranları…

Çorum seçim sonuçları hem şehirde yaşayan vatandaşlar hem de civar illerde merak ediliyor. 2014 yılı seçimlerinde AKP'nin kazandığı Çorum oy oranlarına göre yarış CHP ve AK Parti arasında geçiyor. Peki, Çorum seçim sonuçları nasıl, kim önde? İşte Çorum oy oranları...

20:35 -
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Çorum sonuçları belli oluyor! Peki Çorum’da kim önde? İşte Çorum oy oranları…

Çorum ili 31 Mart Yerel seçimleri oy oranları haberimizin içerisinde yer alıyor. Çorum’da seçim sonuçlarına göre belediye başkanı değişimi olacak mı merakla bekleniyordu. İşte Çorum seçim sonuçları ve oy oranları…

Çorum İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Halil İbrahim Aşgın AK Parti AK Parti 50.859 % 46,58
Özgür Kılıç CHP CHP 35.383 % 32,41
MHP MHP 19.048 % 17,44
Bilgi Terlemezoğlu İyi Parti İyi Parti 2.129 % 1,95
Diğer Diğer 1.073 % 0,98
Kemal Kurt Saadet Partisi Saadet Partisi 531 % 0,49
MURAT KIRÇI MURAT KIRÇI 91 % 0,08
BTP BTP 36 % 0,03
Vatan Partisi Vatan Partisi 17 % 0,02
TKP TKP 14 % 0,01
DSP DSP 8 % 0,01

Çorum İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 45.226%44,79
CHP CHP 25.087%24,85
MHP MHP 21.128%20,93
İyi Parti İyi Parti 5.689%5,63
Diğer Diğer 2.311%2,29
Saadet Partisi Saadet Partisi 551%0,55
BBP BBP 465%0,46
DP DP 194%0,19
HDP HDP 121%0,12
BTP BTP 87%0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 78%0,08
MEHMET ÖZÜDOĞRU MEHMET ÖZÜDOĞRU 30%0,03

 

2014 Çorum yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Muzaffer Külcü %50.7

CHP adayı Kenan Nuhut % 34.4

MHP adaya Ercan Daşdan % 11.8

Çorum 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 52.02

CHP % 20.41

MHP % 14.22

İYİ Parti % 8.55

HDP % 3.22

SP % 1.10

 

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