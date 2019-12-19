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Çorum’da 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı!

Çorum'da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

17:29 -
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Kent merkezindeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7’si kız 14 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AA

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Çorum Necip Fazıl Kısakürek öğrenci okul Sağlık Zonguldak
Son güncelleme: 18:07 19.12.2019
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