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Çorum’da kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü, 4 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde, otomobille minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

21:58 -
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Çorum- İskilip yolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobille minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 4 kişinin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Çorum kaza Polis Sağlık
Son güncelleme: 22:19 23.11.2019
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