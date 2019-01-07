Çorum’da okullar tatil mi? Kar tatili için flaş açıklama geldi…

Çorum'da başlayan kar yağışı sonrasında binlerce öğrenci okullar tatil mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Çorum'un Sungurlu ilçesindeki okullar kar yağışı ve ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil ilan edildi.

Çorum’da Sungurlu ilçesinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için 8 Ocak Salı günü tatil ilan edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, “Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz” ifadelerini kullandı. ÇORUM HAVA DURUMU

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