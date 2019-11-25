Cübbeli’den ilginç çıkış: Ulan sana zebaniler bir kayacak ama…

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otobüse binen genç bir kız, karşısında bulunan yaşlı kişinin kendisine, “Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor” dediğini belirterek, sosyal medyada yaşadığı olayı paylaşmıştı. “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tartışma yaratan görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca, sohbetinde şunları söyledi: “Açık bir kadıncağız, yaşlı bir adamın yanına oturmak istemiş. ‘Oturma yanıma' demiş. Çok büyük terbiyesizlik etmiş. Yanıma oturma denmez, sen kalk. Terbiyesiz sen niye kadına kalk diyorsun, sen kalksana. Yetmemiş, karşı koltuğa geçmiş kadın. Oradan da kalk gözüm sana kayıyor. Ulan sana zebaniler bir kayacak ama… Elalemin karısına kızına, sana ne lan. Sakallı mısın, hacı mısın, hoca mısın ne malsın? Bu ne terbiyesiz laf ya…”

Kocaeli’de bir belediye otobüsünde çekilen bu görüntüler tartışma konusu olmuştu: