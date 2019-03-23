Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli’nin canlandırdığı karakterin adı ne? Hadi ipucu sorusu

Nefes kesen senaryosu ve dev oyuncu kadrosu ile en çok izlenen diziler arasında yer Çukur bugün Hadi ipucu sorusu oldu. Koçovalı ailesinin en küçük oğlu, gözü kara ve isyankar bir karakteri canlandıran Aras Bulut İyemli’nin Çukur dizisinde canlandırdığı karakterin adı ne? İşte Hadi ipucu sorusu…

HADİ İPUCU SORUSU

Çukur dizisi İstanbul’un suçla özdeşleşmiş bir mahallesinde çatışan insanları konu alıyor. Peki, başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz’in paylaştığı bu dizide Aras Bulut’un canlandırdığı karakterin adını nedir?

CEVAP: YAMAÇ KOÇAVALI

ÇUKUR DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum’un yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği dizide son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş buluşuyor.