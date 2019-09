‘Çukurova’da hedef sıfır sorun’

Yüzde 60'a yakın rekor bir oyla yeniden Çukurova Belediye Başkanı seçilen Soner Çetin, 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 15'lik oranla oyunu en çok artıran 3'üncü belediye başkanı oldu. Başkan Çetin, bu başarıyı siyasi parti ayrımı gözetmeden herkese eşit ve adaletli hizmet götürmesine bağlıyor. Başkan Çetin Çukurova'da “Herkesin Başkanı” olarak adlandırılıyor.

TASARRUF TEDBİRLERİ ETKİLİ OLDU

Çukurova Belediye Başkanlığındaki ilk dönemde hem belediyeyi daha da kurumsallaştıran, şu anda birçok belediyenin örnek aldığı uygulamalara imza atan Başkan Soner Çetin, kendi özel aracını makam aracı yaptı, müdür ve bürokratlara makam aracı uygulamasına son verdi, tasarruf tedbirleriyle belediyede mali disiplini sağladı.

Soner Çetin, kurumsallaşma yolundaki önemli adımların meyvesini vermesiyle ikinci döneme daha iddialı başladı. İlk dönemde Türkiye'ye örnek olan projeleri devam ettiren Başkan Soner Çetin, yeni projeleri hayata geçirmek için de kolları sıvadı.

HEDEF ÇUKUROVA'DA SIFIR SORUN

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, genel belediyecilik hizmetleri olan yol, park bahçeler ve temizlik hizmetlerini kusursuz hale getirme yolunda önemli aşama kaydetti. İkinci dönemde “Sıfır sorunlu Çukurova” hedefleyen Başkan Soner Çetin, “Genel belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getirme çabasındayız. Bu konuda Çukurova sorunsuz bir ilçe haline gelecek. Bunun yanında sosyal belediyecilikte de iddialıyız. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar konusunda pozitif ayrım yapıyoruz. Amacımız Çukurova'daki herkesin huzur, güven, ve mutlu bir ortamda yaşamını sürdürmesidir” dedi.

8'İNCİ KREŞ İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde tüm belediye başkan adaylarının en önemli vaatleri arasında yer alan Semt Kreşleri uygulamasına Çukurova Belediyesi 5 yıl önceden başladı.

Çalışan kadınların önündeki en büyük engel olan çocuklarını güvenli bir yere emanet etme konusundaki endişelerini Çukurova Belediyesi “Gülen Yüzler Semt Kreşleri”yle aştı. Başkan Soner Çetin, “Bu amaçla açtığımız semt kreşlerinin sayısı 7'ye ulaştı. 8'inci kreşimizi Huzurevleri Mahallesi'nde açacağız. Çalışmalarımız sürüyor. Kreşlerimiz hem lojistik anlamda çok iyi durumda hem de çok iyi öğretmenlerimiz var. Kreşlerimiz büyük ilgi görüyor. O kadar çok ilgi görüyor ki bu yıl kreşe kabul edeceğimiz çocuklarımızı noter huzurunda kura ile belirlemek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, ihtiyaç halinde semt kreşlerinin sayısını daha da artıracaklarını ifade etti.

13 EMEKLİ DİNLENME EVİ

Çukurova Belediyesi'nin 5 yıl içinde 13 emekli dinlenme evi açtığını belirten Başkan Soner Çetin, “Emeklilerimiz bu tesislerimizde gazetelerini okuyor, kütüphaneden yararlanıyor ve ücretsiz çay kahve ikramlarımızdan yararlanıyor. Sadece emeklilere değil, kadınlarımız içinde önemli projeler gerçekleştirdik. Bunların en dikkat çekeni Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleridir. Sayısı 4 olan bu evlerde kadınlarımız doğum günü kutlamalarını, mahalle sakinleriyle gerçekleştirdikleri günlerini de yapıyorlar. Ayrıca pilates gibi uzmanlar eşliğinde sporları yapabilme imkanlarına sahipler” dedi

Başkan Soner Çetin, yine Türkiye'ye örnek teşkil edecek Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nün de çok önemli işlevleri olduğunu anlattı:

“Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde kadınlarımız 29 dalda mesleki kurslar alıyor. Böylece hem meslek öğreniyor hem de hobilerini geliştiriyorlar” ifadesini kullandı. Başkan Soner Çetin, Atatürk Kadın Yaşam Köyü'nde Adana Barosu'ndan görevli bir avukatın kadınların hukuki sorunlarıyla ilgilendiğini, görevli psikoloğun da psikolojik destek verdiğini söyledi.

MOLA EVİ PROJESİ

Başkan Soner Çetin, engelli annelerine yönelik Mola Evi projesini geliştirdiklerini ve bu önemli projenin yakın zamanda hayata geçireceklerini belirtti.

Engelli annelerinin çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri bir yer olmadığını kaydeden Başkan Çetin, “Mola Evi engelli annelerine hizmet verecek. Haftanın 2 günü 4'er saat engelli anneleri çocuklarını buraya gönül rahatlığı ile emanet edebilecek. Böylece bu süre içinde kendine zaman ayırma şansı bulacaklar. Uzman personelin görev yapacağı Mola Evi projesinin de Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

ADANA TEMALI PARK KAVRAMIYLA TANIŞTI

Çukurova'da yeşil alanları artırma çabasına da değinen Başkan Soner Çetin, “İlçemizde 212 park var. Bunların 108'ini ilk dönemimizde biz hizmete açtık. Ayrıca Adana'yı temalı park kavramıyla tanıştırdık. Bülent Ecevit Sanat Parkı, Mangalpark, Satranç Parkı bunların bazıları. Son olarak Adana Şehitleri ve Çanakkale Parkı'nı açtık. Çanakkale'de ne varsa adeta bu parkın içinde yer alıyor. Hafta sonları parkımız dolup taşıyor. Adanalıların gösterdiği ilgi bizi mutlu ediyor. Hatta çevre illerden bile gelen ziyaretçiler parkımızı ziyaret ediyor. Bu da doğru işler yaptığımızı ortaya koyuyor” dedi.

Önceki dönem başlayan örnek projelerin yeni dönemde de geliştirilerek devam ettirileceğinin altını çizen Başkan Soner Çetin, yeni büyük projelere de imza atmak istediklerini ifade etti.

MALİ DİSİPLİNE ÖNEM VERİYORUZ

Başkan Çetin, Adana'ya büyük bir kongre merkezi kazandırma hedefinde olduklarını kaydederek, merkezin isminin “Cumhuriyet” olacağını açıkladı. 200 kız 200 erkek olmak üzere 400 öğrenci kapasiteli Atatürk Öğrenci Yurdu'nun yeni dönem projelerinden olduğunu belirten Başkan Çetin, şöyle devam etti:

“Bütün bu hizmetleri hayata geçirmek için mali durumun iyi olması gerekiyor. Biz mali disipline önem veren bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Öncelikle belediyemizde kiralık araç dönemine son vereceğiz. Araç parkımızı güçlendirmek için belediye meclisimizden yetkiyi aldık. Kendi araç parkımızı kuracağız ve kiralık araç dönemi Çukurova'da sona erecek. Böylece belediyemiz büyük bir mali yükten kurtulacak. Belediyelerin mali yapısı ortada. Bu zor koşullara karşın tasarruf tedbirleri neticesinde Çukurova Belediyesi'nin Adana'da en az borcu olan belediye olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Mali durumumuzu daha iyi hale getirmek için çabalarımız sürüyor. Ne kadar tasarruf yaparsak o kadar çok hizmet yaparız.”

KÜLTÜR SANAT ŞEHRİ ÇUKUROVA

5 yıl içerisinde Çukurova'yı kültür sanat kenti yaptıklarını vurgulayan Başkan Soner Çetin, bu konuda yeni çalışmalar içinde olduklarını açıkladı. Başkan Çetin, 5 yıldır aksatmadan Yılmaz Güney'i anma etkinlikleri, Uluslararası Karikatür Festivali gibi önemli etkinlikler düzenlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

JAKARANDA KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ

“Adana'ya yeni bir festival kazandıracağız; Jakaranda Kültür Sanat Festivali… Jakaranda yılda iki kez güzel çiçekler açan görsel olarak muhteşem bir ağaç. Bu isimle düzenleyeceğimiz festival her yıl yüzbinlerce kişinin katıldığı Portakal Çiçeği Karnavalı gibi Adana'nın önemli etkinliklerinden biri olacak. Bu amaçla bir Jakaranda Ormanı oluşturuyoruz. 30 dönüm alanda olacak ormanın içinde bir de çocuk köyü olacak. Mayıs ayının ikinci haftasında 3 gün sürecek festival Portakal Çiçeği Fesitvali'ne alternatif değil, onun tamamlayıcısı olacaktır. Bu ağacın attığı güzel çiçekleri görmek için Adana dışından çok sayıda insanı misafir edeceğimizi düşünüyorum. Söyleşiler, sokak gösterileri, müzik etkinliklerinin olacağı bu festivalin Adana'mıza kültürel ve sanatsal anlamda zenginlik katacağını düşünüyorum.”

KATILIMCI VE ÇOĞULCU BELEDİYECİLİK

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilk dönemde benimsedikleri katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışını yeni dönemde de sürdüreceklerini söyledi.

Her zaman halkın içinde olduğunu belirten Başkan Soner Çetin, “Her hafta Cuma günleri aksamadan Halk Günü uygulaması yapıyoruz. Her hafta başkan yardımcıları, müdürler, bürokratlarımızla birlikte halkın karşısına çıkıyor, onların sorunları ve şikayetleriyle ilgili çözüm üretiyoruz. Halkın önerilerini alıyoruz, uygulanabilir olanları hayata geçiriyoruz. Bununla kalmıyor her hafta 3 mahallede toplantılar yapıyoruz ve vatandaşın ayağına giderek sorunları yerinde tespit ediyoruz. Böylece şikayet ettikleri konulara anında çözüm üretiyoruz. Yine her hafta “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamamız var. Klavye başına bizzat ben geçiyorum ve sosyal medya üzerinden sorulara cevap veriyorum. Sivil toplum kuruluşları da bizi için çok önemli. Danışma Kurulu oluşturduk. Bu kurulda meslek odaları, üniversite, dernekler ve diğer kuruluşların temsilcileri yer alıyor. Danışma Kurulu'nun önerilerini önemsiyoruz. Kenti birlikte yönetiyor, yapacağımız hizmetler konusunda herkesin görüşünü alıyoruz” diye konuştu.