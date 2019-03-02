‘Çukurova’ya çocuklarımızın geleceği için adayım’

Yalçın Akyol, Çukurova'yı halkçı belediyecilikle tanıştırmak için aday olduğunu belirterek, “Şehirlerimizin imar rantına kurban gitmesi beni çok üzüyor. Çocuklarımıza, torunlarımıza yeşil alan olarak kalması gereken alanlar beton yığınına dönüşüyor. Kimse de buna ‘dur' demiyor. Ben bu gidişe son vermek için, Çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak, Çukurova'yı halkçı ve sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırmak için adayım. Önceki belediye başkanlığımda hala takdir edilen hizmetler verdik. Parti ayrımı yapmaksızın halkın her kesiminden bana ilgi çok fazla. Halkın bu talebine kayıtsız kalamazdım. Belediyecilik bilgim, birikimimle; temiz siyaset, şeffaf yönetim için adayım.”diye konuştu.