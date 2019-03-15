Haftanın cuma mesajları… İşte özel anlamıyla huzur veren güncel cuma mesajları… Hayırlı cumalar!

Cuma mesajlarını sizin için sozcu.com.tr'de düzenledik. Cuma mesajı ile maneviyat hissini yakınlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Cuma mesajları, Müslüman yurttaşlarımızın vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Sevdiklerinizi mutlu etmenin en kolay yollarından biri olan resimli cuma mesajları haberimizde…

CUMA MESAJLARI 15 MART

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarından eş, dost ve akrabalarınıza ulaştırabilirsiniz. İslam alemi bir cumayı daha yaşamaya hazırlanıyor. Cuma gününe özel en anlamlı, en güzel resimli cuma mesajlarını toparladık.

– Allah’tan bir dua gibi, Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız Mübarek Olsun.

– Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

-Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalar…



-Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

– Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

-Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin.

Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı cumalar.

Rabbim daima ‘Hafız' ismiyle seni korusun. ‘Vedud' ismiyle seni sevsin. ‘Samed' isimiyle kimseye muhtaç etmesin. ‘Rafi' ismiyle daima seni yüceltsin. ‘Alim' ismiyle ilmini arttırsın. ‘Baki' ismiyle sana sonsuza dek firdevs cennetinde yaşamayı nasip etsin. ‘Allah' ismiyle bütün dualarını kabul etsin. Cumamız Mübarek olsun.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.