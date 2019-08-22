Cuma mesajları: 23 Ağustos’a özel anlamlı cuma mesajları…

Milyonlarca mümin en özel Cuma mesajlarını Google üzerinden araştırıyor ve sevdiklerine çeşitli platformlardan gönderiyor. 23 Ağustos Cuma gününe özel seçilmiş en anlamlı Cuma mesajları, en sevilen en çok kullanılan ve sosyal medyada en fazla paylaşılan resimli cuma mesajları haberimizde. Google üzerinden en çok kullanılan güncel cuma mesajlarını sevdiklerinizle paylaşıp SMS olarak göndererek onları hatırladığınızı gösterebilir ve onları mutlu edebilirsiniz. İşte kısa, uzun en anlamlı cuma mesajları…

CUMA MESAJLARI 23 AĞUSTOS

Mübarek Cuma günleri arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel anlamlı Cuma mesajlarına sayfamızdan görebilirsiniz.Herkese Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Cumanız mübarek olsun, Rabbim yapacağınız her türlü ibadetlerinizi kabul eylesin..

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar

Mutluluk yakanıza yapışsın, huzur ayağınıza dolaşsın, sevinç ellerinize bulaşsın, güzellikler kirpiklerinizi ıslatsın inşallah. Cumanız mübarek olsun.

Allahım! Sen’den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz.

Rabbim nefsimize ‘celaliyle', kalbimize ‘cemaliyle', hayatımıza ‘hikmetiyle', hatalarımıza ‘rahmetiyle', mahşerde ‘Muhammediyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumaIar..

Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için… Sen de dua et Allah için… Cumanız mübarek olsun.