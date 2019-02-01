Cuma namazı saat kaçta? 1 Şubat namaz vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir cuma ezanı saatleri…

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul , Ankara ve İzmir’de ezan kaçta okunuyor? Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün yani 14 Eylül Cuma günü mübarek cuma namazına hazırlanıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek için camilere akın edecek Müslümanlar cuma kaçta okunuyor, ezan saati kaçta? Sorularını soruyor… Ezan kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara İzmir il il cuma namazı vakitleri ve ezan saati…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul: 13:23

Ankara: 13:07

İzmir: 13:30

Bursa: 13:22

Edirne: 13:32

Eskişehir: 13:16

Samsun: 12:53

Trabzon: 12:40

Hakkari: 12:24

Van: 12:25

Diyarbakır: 12:38

Tunceli: 12:40

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bu Cuma namazında da inananlar camileri tıklım tıklım doldurmaya hazırlanıyor. Cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazı kaç rekattır sorularına yanıt aradık.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.