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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Temmuz İstanbul, Ankara ve il il cuma ezanı vakti ve namaz saatleri…

Cuma namazı İslam alemi için çok büyük bir öneme sahip, farzı iki rekât Cuma namazında cemaatle birlikte safları sıklaştırıp camileri dolduracak olan Müslümanlar "Cuma namazı saat kaçta?" sorusuna cevap arıyor. İşte ezan ne zaman okunuyor sorusunun yanıtı ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

10:01 -
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 26 Temmuz İstanbul, Ankara ve il il cuma ezanı vakti ve namaz saatleri…

Hayırlı cumalar! Bir mübarek cuma gününe daha uyandık. Cuma Namazı saatleri, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların internette aradığı konular arasında yerini aldı. Cuma Namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 19 Temmuz cuma namazı saatleri…

26 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:16
Ankara: 13:00
İzmir: 13:23
Bursa: 13:15
Edirne: 13:25
Eskişehir: 13:09
Samsun: 12:46
Trabzon: 12:33

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

CUMA VAKTİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

Sultan Ahmet Camii

İzmir Hisar Camii

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Son güncelleme: android-time 10:27 26.07.2019
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