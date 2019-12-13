Cuma namazı saat kaçta? Diyanet’ten tüm iller için cuma namazı vakitleri…

Herkese hayırlı cumalar dileriz! İşte “Bugün cuma kaçta okunuyor?” sorusunun yanıtı. Tüm Türkiye mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. Cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul:13:03

Ankara: 12:47

Bursa: 13:03

İzmir: 13:10

Antalya: 12:56

Hakkari: 12:04

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CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)