Cuma namazı saat kaçta? İl il namaz vakitleri ve ezan saatleri…

Mübarek cuma günü geldi ve namazını kılmak isteyenler camileri dolduracak. Cuma saatinin yaklaşması ile vatandaşlar yaşadıkları illerde cuma ezanı kaçta okunacak araştırıyor. İl il cuma namazı vakitleri haberimizde.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca inanan vatandaşımız yaşadıkları şehirlerdeki cuma namazı saatlerini merak ediyor. Bazı illerin cuma namazı vakitlerini aşağıda sizlerle paylaştı. İl İl cuma namazı saatlerini öğrenmek için haberimizin devamında bulunan linke tıklayabilirsiniz.

İstanbul: 13:20

Ankara: 13:05

İzmir: 13:27

Bursa: 13:20

Edirne: 13:30

Eskişehir: 13:13

Samsun: 12:50

Trabzon: 12:37

Hakkari: 12:20

Van: 12:21

Diyarbakır: 12:35

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR? NASIL KILINIR?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.