Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 20 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir cuma ezanı vakti ve namaz saatleri…

Toplanma, bir araya gelme anlamına gelen Cuma, aynı zamanda haftada bir gün kılınan iki rekâtlık farz ibadetin adıdır. Müslümanların farz namazlardan olan Cuma namazını, öğlen vaktinde cemaatle kılması gerekiyor. İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 20 Aralık cuma namazı saatleri…

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13:06

ANKARA: 12:51

İZMİR: 13:14

BURSA: 13:06

ANTALYA: 12:59

KONYA: 12:52

CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır” (Ebu Davud, Salat, 216; Beyhaki, es-Sünenü’l-Kübra, III/246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar kılına gelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.