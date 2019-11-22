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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Kasım cuma namazı saati: İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı hazırlığında olan Müslümanlar, abdestini alarak camileri dolduracak. Farz namazlardan olan Cuma namazı, öğlen vaktinde cemaatle kılınması gerekiyor. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 22 Kasım cuma namazı saatleri…

10:11 -
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 22 Kasım cuma namazı saati: İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı heyecanı başladı. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Bu mübarek günde camileri dolduracak olan müslümanlar “Cuma namazı saat kaçta?” sorusuna cevap arıyor. Peki ezan kaçta okunuyor? İşte 22 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve şehir şehir cuma namazı saatleri…

22 KASIM CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 12:55
Ankara: 12:40
İzmir: 13:02
Bursa: 12:55
Edirne: 13:05
Eskişehir: 12:49
Samsun: 12:26
Trabzon: 12:12
Gaziantep: 12:21

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 19 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)

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