Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri…

Farz namazlardan olan cuma namazınını cemaatle kılınması gerekiyor. Milyonlarca Müslüman cuma saati mescit ve camileri dolduruyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:14

Ankara: 12:58

İzmir: 13:21

Bursa: 13:14

Edirne: 13:24

Eskişehir: 13:08

Samsun: 12:45

Trabzon: 12:31

Gaziantep: 12:40

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)