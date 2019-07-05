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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri…

Bir cuma gününe daha eriştik ve cuma namazı vakti yaklaşıyor. Bu mübarek günü eda ederken aynı zamanda da farz namazlardan olan cuma namazı ibadetimizi de gerçekleştireceğiz. Peki cuma saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara , İzmir ve il il ezan saatleri...

09:53 -
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri…

Farz namazlardan olan cuma namazınını cemaatle kılınması gerekiyor. Milyonlarca Müslüman cuma saati mescit ve camileri dolduruyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde cuma namazı saat kaçta kılınacak?

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:14
Ankara: 12:58
İzmir: 13:21
Bursa: 13:14
Edirne: 13:24
Eskişehir: 13:08
Samsun: 12:45
Trabzon: 12:31
Gaziantep: 12:40

İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN…

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)

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