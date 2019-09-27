Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı vakti İstanbul, Ankara ve İzmir’de saat kaçta?

Cuma namazına gidecek olan müminler tarafından cuma namazı saatleri merakla araştırılıyor. İslam aleminin merakla araştırdığı cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabı merak konusu. Müminlerin cuma günü geldi ve inanlar cuma namazı saati camileri dolduracak. Ezan kaçta okunuyor? Cuma saati kaç? sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve şehir şehir cuma namazı saatleri…

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:00

Ankara: 12:45

İzmir: 13:08

Bursa: 13:00

Edirne: 13:10

Eskişehir: 12:54

Samsun: 12:31

Trabzon: 12:17

Gaziantep: 12:27

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)