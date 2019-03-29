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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimiz için namaz vakitleri… Cuma ezanı vakti!

Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca inanan vatandaşımız yaşadıkları şehirlerdeki cuma namazı saatlerini merak ediyor. Haberimizden Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.Cuma namazı hür ve serbest olmayanlara, yolcu olanlara, hasta olanlara, kör olanlara, ayakları olmayan sata kimselere farz değildir. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerimiz için cuma namazı saatleri...

09:37 -
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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerimiz için namaz vakitleri… Cuma ezanı vakti!

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı Diyanet’in namaz vakitleri listesinde yer alıyor. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün yani 29 Mart Cuma günü mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte cuma namazı saatleri ve detaylar…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul: 13:14
Ankara: 12:59
İzmir: 13:21
Bursa: 13:14
Edirne: 13:24
Eskişehir: 13:08
Samsun: 12:45
Trabzon: 12:31
Hakkari: 12:15
Van: 12:16
Diyarbakır: 12:29

Cuma namazÄ± saat kaÃ§ta? 22 Mart il il cuma ezanÄ± vakitleri ve namaz saatleriâ¦

İL İL EZAN VAKİTLERİ

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)

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Son güncelleme: android-time 09:50 29.03.2019
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