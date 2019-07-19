Cuma namazı saatleri 19 Temmuz: Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı heyecanı başladı. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Bu mübarek günde camileri dolduracak olan müslümanlar “Cuma namazı saat kaçta?” sorusuna cevap arıyor. Peki ezan kaçta okunuyor? İşte 19 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve şehir şehir cuma namazı saatleri…

19 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul: 13:15

Ankara: 13:00

İzmir: 13:23

Bursa: 13:15

Edirne: 13:25

Eskişehir: 13:09

Samsun: 12:46

Trabzon: 12:33

Gaziantep: 12:42

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285)