Cuma namazında kan döküldü

Olay, öğle saatlerinde Yozgat’ın merkezindeki Çapanoğlu Büyük Camii’nde meydana geldi. 35 yaşındaki Yakup Bulut, cuma namazını kılmak için camiye girdi. Bulut, namaz sırasında arkasındaki safta duran 25 yaşındaki Onur Şimşek tarafından bıçaklandı.

BİR AY ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Ağır yaralanan Yakup Bulut, olay yerine gelen ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Onur Şimşek ve babasının bir ay önce Yakup Bulut’la kavga ettikleri ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. (DHA)