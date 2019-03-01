1 Mart cuma mesajları: Cumanız mübarek olsun! Anlam dolu özel cuma mesajları!

Cuma mesajları, mübarek cuma gününün bir parçası haline geldi. Yılın ilk cuma gününe özel kısa ve resimli cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İslam alemi bir cuma gününe daha erişti. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güncel resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. Cuma günleri sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar cuma mesajları araması konusunda arama motorları üzerinden yoğunlukla arama yapıyorlar. İşte anlam dolu cuma mesajları…

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı Cumalar inşallah.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl! Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Seni çok analım ömrümüz sevdiğin ve razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Rabbim Üzüntülerimizi anlık, Sevinçlerimizi ömürlük, Dualarımızı tez zamanda kabul eyle. Amin! Hayırlı Cumalar…

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİSLER

“Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte namazda Allah”tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir” (Buhârî, De”avât, 61) anlamındaki hadis bunu ifade etmektedir.

Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Ali”ye buyurmuştur ki;

“Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kalkabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şahit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur.” (Ebû Davûd, Dua, 115)

Peygamberimiz (s.a.s.);

“En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür” buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed”ıye, No: 910)

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı cumalar.Mü'min kardeşinle münakaşa etme, Onun hoşuna gitmeyen şakalar yapma, ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hz. Muhammed) Hayırlı cumalar.

Dün rüya, yarın hayaldir. Rüyayı mutlu hayali umutlu yapan bugündür. Bugün gönlünün umudu neyse yarın onu yaşaman dileğiyle. Hayırlı nurlu cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle cumanız mübarek olsun

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun.

İZMİR HİSAR CAMİİ

SULTANAHMET CAMİİ

CUMA GÜNÜ İÇİN ÖZEL DUALAR

Allah”ım! Sen beni eksiksiz özürsüz yarattın; çocuktum, büyüttün ve yeterli miktarda rızk verdin bana. Allah”ım! Ben, indirdiğin ve kendisiyle kullarını müjdelediğin Kitabında şöyle buyurduğunu gördüm: “Ey kendi aleyhlerinde haddi aşan kullarım! Allah”ın rahmetinden ümit kesmeyin; Allah bütün günahları bağışlar.” (Zümer, 53)

(Allah”ım!) Geçmişte benden vuku bulan kötülükleri biliyorsun, hem de benden daha iyi. Amel defterimde aleyhimde sıralanan suçlardan dolayı yazıklar olsun bana! Eğer her şeyi kapsayan affının hâlime şamil olacağını umduğum yerler olmasaydı, (ümitsizlikten) kendimi bırakır, helâk olup giderdim.