‘Cumhur İttifakı oy kaybediyor’

sozcu.com.tr yazarı Deniz Zeyrek seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede şunları söyledi; “Gözlemim ittifak olan 30 büyük şehirde Cumhur İttifakı oy kaybediyıor. Büyük şehir diyebileceğimiz ilk 10 şehirde ciddi değişimler yaşanabilir. İttifak olmayan yerlerde ise Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP, AKP’nin çok önemli kalelerini alabilir. Şu ana kadar elimize gelen verilerden söyleyebileceğimiz şey şu; İstanbul’da kıyasıya bir yarış yaşanacak. Ankara’da ibre Mansur Yavaş’ı gösteriyor. Seçimin sürprizi ise Tunceli’de ‘komünist başkan’ın hem HDP hem CHP’yi geride bırakarak kazanması.”