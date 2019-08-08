Cumhur İttifakı’nda Karaman krizi

Karaman Belediyesi’ni AKP’den 150 milyon borçla devraldığı öğrenilen MHP’li Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı kendisini sosyal medyadan eleştirenlere tepki gösterdi. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni’nde yaptığı konuşmada, kendisinin ve belediye hizmetlerinin sosyal medyadan sahte hesaplarla eleştirildiğini söyleyen Kalaycı, bu kişileri ‘yapılan hizmetlerden rahatsız olanlar’ diye adlandırdı.

“BİZ CEBE ÇALIŞMIYORUZ”

Başkan Savaş Kalaycı “Diyorlarmış ki; ‘Kalaycı geldi geleli 3 ayda birçok etkinlik yaptı.' Yani şöyle demek istiyor aslında, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Emmioğlu, biz israfı kestik israfı. Emmioğlu biz yandaş-yoldaş kayırmadık. Biz hortumlardan kestiklerimizi, arttırdıklarımızı bu millete hizmet olsun diye sunuyoruz. Biz cebe çalışmıyoruz. Bunlar yapılan hizmetlerden rahatsızlar. Tabi nasıl bir yer bıraktıklarını biliyorlar” diye çıkıştı.

“BU AĞIR İTHAMLAR YENİLİR YUTULUR DEĞİL”

MHP’li Belediye Başkanı Kalaycı’nın açıklamalarına sert tepki gösteren AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan ise sosyal medya hesabı üzerinden MHP’li Başkan Savaş Kalaycı’ya karşılık verdi. Çağlayan, “Belediye Başkanı önceki dönem AK Partili Belediye yönetimlerini yandaşı ve yoldaşı kayırmakla, belediye kaynaklarını ceplerine atmakla hortumlamakla suçlamaktadır. Bu ağır ithamlar yenilir yutulur değil. Belediyenin tüm evrak ve belgeleri elinizde, tespit ettiğiniz suç ve suçlular varsa göreviniz gereği size düşen suç duyurusunda bulunarak suçluların yargılanmasını sağlamaktır. Sayın başkan boş boş konuşmayacaksın, hele iftira hiç atmayacaksın çünkü size yakışmaz. Milletimizin sizden beklediği laf yapmak değil, gereğini yapmanızdır” şeklinde paylaşım yaptı.

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI YEMEDİK, YEDİRMEYECEĞİZ”

AKP İl Başkanı Çağlayan’ın açıklamalarına Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, şu karşılığı verdi; “Biz hiçbir konuşmamızda kimsenin adını vermedik ve kimseyi de hedef göstermedik. Emmoğlu ismi bir cekettir. Kim bu ceketi üstüne alırsa sözlerim onadır. Yaptığım açıklamaları üzerine alınıp, polemik yaratmaya çalışanlara da prim vermeyeceğiz. Biz Cumur İttifakı’na bağlıyız ve öyle kalmaya da devam edeceğiz. Başkalarının bu hususta ne düşündüğü bizi ilgilendirmez. Belediye yönetiminde bulunduğumuz sürece tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemedik, yedirmeyeceğiz. Borç miktarını ve israf temelli harcamaları afişe ederek devr-i sabık oluşturma gayreti içerisinde de olmadık. Yaptığımız açıklamalar sabır sınırlarına gelindiğinin bir göstergesidir”