Cumhur İttifakı’nda ‘Rabia’ krizi

Bu yıl 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerde AKP’den MHP’ye geçen Çankırı Belediyesi’nde park ismiyle başlayan tartışmalar, karşılıklı suçlamalarla alevlendi.

AKP’DEN SERT TEPKİ

2013 yılında yapılan Rabia Parkı‘nın adı, bu ayki belediye meclis toplantısında Şehitler Parkı olarak değiştirildi. Oy çokluğuyla alınan karara tepki gösteren AKP İl Başkanı Abdulkadir Çelik “Bizim rabiamız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir. Hiçbiri değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez” dedi.

“Rabia Parkı’nın ismini değiştirmek yerine yeni yapacağı parklara istediği ismi vermekte özgürdür” diyen Çelik, MHP’li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’i “onlarca işçiyi işten çıkarmakla” suçladı.

İŞKUR PROGRAMINA KATILANLARIN KURS SÜRESİ BİTTİ

İddialara yanıt veren Başkan Esen, “Hiçbir çalışanı işten çıkarmadım. Mevcut personelin hiçbirini ben işe almadım. İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında belediyede çalışan 168 kişi program süreleri bittiği için belediye ayrıldı” dedi.

RANTİYECİLER RAHATSIZ OLMUŞ

Kimsenin ekmeğiyle oynamadığını, parti rozetini çıkardığını belirten Esen, “Yaptığımız icraatlar ve israf yönündeki kısıtlamalar, beytülmala (devlet hazinesi) sahip çıkmamız rantiyecileri, belediyeden nemalananları ve egoları rahatsız etmiş olabilir” dedi.