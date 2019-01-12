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Cumhur İttifakı’nın Aydın adaylarını Hamza Dağ açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Dağ, "2019 yerel seçimlerine giderken Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da ve İzmir'de Cumhur İttifakı ile beraber belediyecilikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız" dedi.

android-time 18:12
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Cumhur İttifakı’nın Aydın adaylarını Hamza Dağ açıkladı
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Dağ, "2019 yerel seçimlerine giderken Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da ve İzmir'de Cumhur İttifakı ile beraber belediyecilikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız" dedi.

Aydın’da 10 ilçede AKP belediye başkan adayı gösterirken, 7 ilçede ise MHP’li adaylarla seçime girilecek.

ADAYLARIN İSİMLERİ ŞÖYLE

AKP’nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş
Buharkent: Mehmet Erol
Çine: Celal Özden
Didim: Mümin Kamacı
Kuşadası: Fuat Akdoğan
Koçarlı: Nedim Kaplan
Kuyucak: Metin Ertürk
Köşk: Nuri Güler
Sultanhisar: Ertegün Ünal
Yenipazar: Suat Menderes

MHP’nin ilçe belediye başkan adayları ise şu isimler:
Efeler: Ümmet Akın
Germencik: İsmet Akın
İncirliova: Gürşat Kale
Karacasu: Zeki İnal
Karpuzlu: Hilmi Dönmez
Nazilli: Haluk Alıcık
Söke: Beliğ Azbazdar

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Son güncelleme: android-time 18:1312.01.2019
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