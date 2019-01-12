Cumhur İttifakı’nın Aydın adaylarını Hamza Dağ açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki 17 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Dağ, "2019 yerel seçimlerine giderken Aydın'da, Muğla'da, Manisa'da ve İzmir'de Cumhur İttifakı ile beraber belediyecilikte yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız" dedi.

Aydın’da 10 ilçede AKP belediye başkan adayı gösterirken, 7 ilçede ise MHP’li adaylarla seçime girilecek. ADAYLARIN İSİMLERİ ŞÖYLE AKP’nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Bozdoğan: Ufuk Altıntaş

Buharkent: Mehmet Erol

Çine: Celal Özden

Didim: Mümin Kamacı

Kuşadası: Fuat Akdoğan

Koçarlı: Nedim Kaplan

Kuyucak: Metin Ertürk

Köşk: Nuri Güler

Sultanhisar: Ertegün Ünal

Yenipazar: Suat Menderes MHP’nin ilçe belediye başkan adayları ise şu isimler:

Efeler: Ümmet Akın

Germencik: İsmet Akın

İncirliova: Gürşat Kale

Karacasu: Zeki İnal

Karpuzlu: Hilmi Dönmez

Nazilli: Haluk Alıcık

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