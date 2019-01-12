Cumhur İttifakı’nın Aydın adaylarını Hamza Dağ açıkladı

Aydın’da 10 ilçede AKP belediye başkan adayı gösterirken, 7 ilçede ise MHP’li adaylarla seçime girilecek.
ADAYLARIN İSİMLERİ ŞÖYLE
AKP’nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş
Buharkent: Mehmet Erol
Çine: Celal Özden
Didim: Mümin Kamacı
Kuşadası: Fuat Akdoğan
Koçarlı: Nedim Kaplan
Kuyucak: Metin Ertürk
Köşk: Nuri Güler
Sultanhisar: Ertegün Ünal
Yenipazar: Suat Menderes
MHP’nin ilçe belediye başkan adayları ise şu isimler:
Efeler: Ümmet Akın
Germencik: İsmet Akın
İncirliova: Gürşat Kale
Karacasu: Zeki İnal
Karpuzlu: Hilmi Dönmez
Nazilli: Haluk Alıcık
Söke: Beliğ Azbazdar
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