Cumhur İttifakı’nın Balıkesir adayları açıklandı

AKP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın kentin 20 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı. AKP'den 17, MHP'den ise 3 belediye başkan adayının tanıtıldığı toplantıda konuşan AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart'ta ittifakın, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tümünü kazanacağını söyledi.

AKP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından kentteki belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi. Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda, AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 20 ilçenin belediye başkan adayları kamuoyuna açıklandı. Cumhur İttifakı’nın Balıkesir ilçe belediye başkan adayları şöyle: AKP: Dinçer Orkan (Karesi), Hasan Avcı (Altıeylül), İsmail Cankul (Kepsut), Yusuf Cengiz (İvrindi), Şükrü Gür (Susurluk), Alp Bostancı (Bandırma), Kazım Arslan (Gömeç), Ramazan Bahçavan (Dursunbey), Erdinç Odabaşı (Gönen), Emin Ersoy (Havran), İbrahim Koman (Manyas), Turan Gün (Erdek), Turhan Şimşek (Savaştepe), İsmail Avcu (Bigadiç), Ekrem Yavaş (Sındırgı), Necdet Uysal (Burhaniye), Süleyman Aksoy (Marmara). MHP: Tuncay Kılıç (Edremit), Osman Kılıç (Balya), Nazmi Başaran (Ayvalık)

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