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Cumhur İttifakı’nın Çeşme adayı çekildi

İzmir'de, Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan Sema Aydın, adaylıktan çekildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği belirtildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Merkez'e aday adayı olan 3 ismi sunduklarını söyledi.

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Cumhur İttifakı’nın Çeşme adayı çekildi
İzmir'de, Cumhur İttifakı'nın Çeşme adayı olarak açıklanan Sema Aydın, adaylıktan çekildi. Aydın'ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği belirtildi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Merkez'e aday adayı olan 3 ismi sunduklarını söyledi.

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere, Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ile MHP, 5 Ocak’ta, İzmir’deki adaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı törenle açıkladı. MHP’den Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Sema Aydın’ın, adaylıktan çekildiği belirtildi. Aydın’ın, ailevi sorunları aşamadığı, bu nedenle adaylıktan çekildiği bildirildi.

Sema Aydın geçen 5 Ocakta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklanmıştı. Foto: DHA

Sema Aydın geçen 5 Ocakta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı’nın adayı olarak açıklanmıştı. Foto: DHA

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Sema Aydın’ın yerine daha önce aday adayı olan 3 ismi Genel Merkez’e sunduklarını söyledi. MHP Genel Merkezi’nin yapacağı çalışmanın ardından Çeşme için yeni bir adayın açıklanacağını kaydeden Veysel Şahin, gelecek hafta içerisinde ismin netleşmesini beklediklerini dile getirdi.

İZMİR, (DHA)

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Son güncelleme: android-time 14:0318.01.2019
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