Cumhur İttifakı’nın ikinci ortak mitingi Ankara’da

Cumhur İttifakı’nın İzmir’de başlayan ortak mitingleri Ankara ile devam ediyor. Bugünkü mitinge Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte çıkacak.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

8 gün sonra yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, bunların üstünde milli bekamızın, Ankara’nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız. MHP, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki’nin arkasındadır, destekçisidir.31 Mart yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır. Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik’e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?

Yavaş yavaş tükenenler, Ankara’ya PKK’lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya anlatın. Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump’a Kılıçdaroğlu ne diyecek? ‘Olamaz, yapamazsın’ çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi? Eski ülkücüymüş, eski MHP’liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

31 Mart, sandıklarda hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir