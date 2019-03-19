Cumhur İttifakı’nın Mersin Erdemli adayı Tollu: Ciyaklayan kadınlara da hizmet edeceğiz

31 Mart seçimleri yaklaşırken belediye başkan adayları da sokaklarada miting düzenlemeye devam ediyor. Zaman zaman istenmeyen davranışların yaşandığı mitinglerden biri de geçtiğimiz günlerde Mersin’de yaşandı.

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Mersin Erdemli Belediye Başkan adayı Mükerrem Tollu, kendisinden altyapı sorunlarına çözüm bulunmasını isteyen bir kadına verdiği ‘Ciyaklayan kadınlara da hizmet edeceğiz’ yanıtı sosyal medyada vatandaşlardan tepki çekti.

Olaya sosyal medyada tepki gösteren kadınlardan bazıları Tollu’nun sözlerini “Hadsizlik” olarak yorumlarken bazıları da vatandaşların Tollu’nun sözlerini alkışlamasına tepki gösterdi.