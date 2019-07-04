Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’na ağır suçlama!

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP eski Milletvekili Oktay Saral'ın bir gümrük müdüründen 70 bin lira para istediğini öne sürdü ve ‘'Gümrüklerde kaçakçılık ve rüşvet ağı var'' dedi. CHP'li Polat, Saral'ın, Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir kağıda bu konuda yazdığı notu da paylaştı.

Polat TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gümrüklerde kilit noktalarda belli memurların görevlendirilmesinin istendiğini, bunlara karşı çıkanların da görevden uzaklaştırıldığını savundu. Polat, “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Gürbulak Gümrük Müdüründen Kur’an kursuna göndermek üzere üç kez para istiyor. Cumhurbaşkanı’nın bundan haberi var mı?” diye sordu.

70 BİN LİRA İSTEDİ

‘'Gümrük Bakanlığını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın başında olduğu çete mi yönetiyor ?'' diye soran Polat, şunları söyledi: ‘'Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğü görevinde Osman Bölükbaşı Dara bulunuyordu. Görev süresi içinde 2 bin 450 kilo uyuşturucu yakalandı. Aracı iki kez silahlı saldırıya uğradı, roketatar atıldı. Sonra görevden alındı ve yakalanan uyuşturucu 50 kiloya düştü. Bir kumpas sonucu Osman Bölükbaşı Dara ve arkadaşları görevden alındı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan kağıt ve kendi el yazısıyla Bölge Müdürlüğünden taleplerde bulunuyor. Kuran kursu içim 70 bin lira ve bazı tayinler istiyor. Daha önce de 72 bin ve 127 bin lira istemiş, son kez diyerek bu kez 70 bin lira daha istiyor''