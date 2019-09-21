Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidiyor. Erdoğan, uçağının hareketinden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan Suriye’ye yönelik olası harekattan, terörle mücadeleye kadar önemli açıkmalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu Başkanlık görevine eski bakanlardan Volkan Bozkır’ı aday göstereceklerini duyurdu.

Erdoğan olası sınır ötesi harekatı için de “Bizim sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ” dedi.

Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü PKK/PYD’ye de “DEAŞ’la mücadele altında” destek verildiğini belirtti ve “Trump’ya ikili görüşmede bunları görüşeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı “ABD’nin terör örgütüne verdiği desteği görmezden gelemeyiz. Bölgede DEAŞ adeta yok olma noktasına gelmiş vaziyette. 20-30 KM derinlikteki bölge terörden arındırılmalı. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok ” diye konuştu.

Erdoğan, Patriot füzeleri için de “Şartlar yerine gelirse alırız dedik. Bu gündemlerinde” yorumunda bulundu.

FOX TV MUHABİRİNİ AZARLADI

Erdoğan Fox Tv muhabirinin, Kılıçdaroğlu’nu kaynak göstererek sorduğu “Tank palet fabrikası” sorusunu ise sert sözlerle yanıtladı. Fox TV’yi yalan ve yanlı haber yapmakla suçlayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun gerçeklerini söylemediğini iddia etti. Erdoğan “Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlamakla yükümlü.” diye konuştu.

İBB önündeki işçi eylemlerinin görmezden gelindiğini savunan Erdoğan Fox TV için “Murdoch sattı havası değişir dedik ama hiçbir şey değişmedi. Önce Fox’un yayın politikasını değiştirmesi lazım” diye konuştu.