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Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi sert açıklamalar

ABD ziyareti öncesi sert mesajlar veren Erdoğan, "PKK/PYD'ye "DEAŞ'la mücadele altında destek veriliyor. Bizim sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok " diye konuştu. Erdoğan tank-palet fabrikası ile ilgili soru soran Fox TV muhabirini de kurumu üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan Fox TV için "Murdoch sattı havası değişir dedik ama hiçbir şey değişmedi. Önce Fox'un yayın politikasını değiştirmesi lazım" dedi.

13:28 -
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Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidiyor. Erdoğan, uçağının hareketinden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan Suriye’ye yönelik olası harekattan, terörle mücadeleye kadar önemli açıkmalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu Başkanlık görevine eski bakanlardan Volkan Bozkır’ı aday göstereceklerini duyurdu.

Erdoğan olası sınır ötesi harekatı için de “Bizim sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette ” dedi.

Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü PKK/PYD’ye de “DEAŞ’la mücadele altında” destek verildiğini belirtti ve “Trump’ya ikili görüşmede bunları görüşeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı “ABD’nin terör örgütüne verdiği desteği görmezden gelemeyiz. Bölgede DEAŞ adeta yok olma noktasına gelmiş vaziyette. 20-30 KM derinlikteki bölge terörden arındırılmalı. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok ” diye konuştu.

Erdoğan, Patriot füzeleri için de “Şartlar yerine gelirse alırız dedik. Bu gündemlerinde” yorumunda bulundu.

FOX TV MUHABİRİNİ AZARLADI

Erdoğan Fox Tv muhabirinin, Kılıçdaroğlu’nu kaynak göstererek sorduğu “Tank palet fabrikası” sorusunu ise sert sözlerle yanıtladı. Fox TV’yi yalan ve yanlı haber yapmakla suçlayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun gerçeklerini söylemediğini iddia etti. Erdoğan “Kılıçdaroğlu iddiasını ispatlamakla yükümlü.” diye konuştu.

İBB önündeki işçi eylemlerinin görmezden gelindiğini savunan Erdoğan Fox TV için “Murdoch sattı havası değişir dedik ama hiçbir şey değişmedi. Önce Fox’un yayın politikasını değiştirmesi lazım” diye konuştu.

VOLKAN BOZKIR KİMDİR?
Volkan Bozkır 22 Kasım 1950 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babasının adı Fethi, annesinin adı ise Sevgi'dir.1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1972 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığını, 1989-1992 yılları arasında New York Başkonsolosluğu görevini ve 1992-1996 yılları arasında Dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 1996-2000 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği, 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı ve 2005-2009 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde bulundu. 2009 yılında başladığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevinden Mart 2011 tarihinde istifa ederek 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı oldu. Seçimle sonucunda XXIV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'na, Nisan 2014 yılında da Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına seçildi. 29 Ağustos 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı olarak atandı. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atanan Bozkır bu görevini 24 Mayıs 2016'ya kadar sürdürdü.
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Son güncelleme: 13:57 21.09.2019
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