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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 490

Cumhurbaşkanı, basın mensuplarının davet edildiği toplantıda açıklama yapıyor. Erdoğan Suriye'deki PKK/PYD/YPG/IŞİD hedeflerine yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Erdoğan, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var. " dedi.

14:46 -
Haberler Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Yayın Yönetmenleriyle bir araya geldi

Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili son durum bilgilerini paylaşıyor.

Erdoğan öncülüğünde saat 14:40’da başlayan toplantının ana gündem maddesi, Suriye’nin kuzeydoğusundaki PKK/YPG ve IŞİD terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekâtı…

Genel Yayın Yönetmenlerinin davet edildiği  toplantıya, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz da katılıyor.

İşte toplantının açılış konuşmasını yapan Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

“Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu.

Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu.

Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak.

RESULAYN VE 4 KÖY KONTROL ALTINDA

Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır.

Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur.

18 ŞEHİT 147 YARALIMIZ VAR

Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı.”

AYRINTILAR GELİYOR

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Son güncelleme: 15:00 13.10.2019
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