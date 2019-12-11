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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahıska Türklerini ağırladı

Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1944 yılında Sovyetler tarafından sürgün edilen Ahıska Türkleri için şiir okudu.

09:17 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahıska Türklerini ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı’na katıldı.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, milletin evinde, bu gazi mekanda misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kalpak, kılıç ve kemerden oluşan takım takdim edildi.

Ahıska Türklerinin sürgüne gönderilmelerinin 75’inci yılını üzüntüyle yad ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün aramızda 1944 yılındaki sürgünü bizzat yaşayan ak saçlılarımız var. Bugün bu salonda tam 75 senedir yüreği vatan hasreti ile kavrulan, gözyaşı döken Ahıskalı kardeşlerimiz var” dedi.

Ahıska Türklerinden Nadim Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Züleyha ninenin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kuran-ı Kerim’i emanet etti.

ERDOĞAN’DAN AHISKA ŞİİRİ

“Ahıska bir ömür geçirdim senden uzakta / Senden ayrı bir diyarda ölürsem eğer bu son vasiyetimdir evlatlarıma / Mezarım başında Fatiha okuyarak serpsinler kabrime Ahıska kokan bir avuç toprak” dizelerini okuyan Erdoğan, “Evet, bugün burada evlatlarına işte böyle vasiyet ederek Ahıska’ya kavuşmayı bekleyen pirifanilerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz var” ifadesini kullandı. (AA)

Ankara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 09:19 11.12.2019
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