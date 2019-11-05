Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim bursu 550 TL’ye çıkardık

Erdoğan’ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

“15 Temmuz dünya demokrasi tarihinin en şanlı başarısı olarak kayıtlara geçmiştir. Nerede ülkemize doğrultulmuş bir silah varsa üzerine gidip imha etmeye devam ediyoruz.

ÖĞRENCİ BURSU 550 TL

Kalkınma, büyüme, yatırım, refah, mücadelesini de asla ihmal etmedik. Eğitim hükumetlerimizin harcamalarında hep birinci sırada yer aldı. 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin eğitim bursu 500 TL’den 550 TL’ye çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak. Hayırlı olsun.”