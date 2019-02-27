Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bedelli askerlik için önemli açıklama!

Seçimden sonra ilk işin yeni askerlik sisteminin kanunlaşması olacağını söyleyen Erdoğan, ‘Milli Savunma Bakanı ve benim arzum seçim öncesi bu kanunu çıkarmaktı. Fakat yoğunluk var. Şu anda tasarım bitti. Seçim sonrası bunun üzerinde duracağız. Milletimizin askerlikle bağını zedelememeyecek, sürdürülebilir sistemle yaşanan yığılma sorununu ortadan gidereceğiz. Artık bedelli daimi olarak var. Bunun da Avro, TL, yurt içi, yurt dışı. O gün kur üzerinden neyse aynı bedeli ödemek suretiyle bunu yapma imkanına sahip olacka. Burada 6 ay 12 ay meselesi var. Er, erbaş, astsubay ve yedek astsubay var. Bir de yedeksubay meselesi var. Çalışmalar nihai noktaya geldi. Savunma Bakanımızın konuyla ilgili etraflıca çalışmaları var. Kendisi anlatacak. Seçim sonrasında Meclis açıldığında kanunlaştıracağız. İlk işlerimizden birisidir’ dedi.