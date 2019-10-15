Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Barış Pınarı Harekâtı’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Ekonomilerimiz üzerindeki döviz baskısını azaltacak mekanizmaları devreye almalıyız.

Kotalar maalesef ticaretimizin önündeki en büyük engellerdendir. Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmamız gerekiyor.

Suriye’de son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütü ile terör örgütünün tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir. Barış Pınarı Harekatımızın 2 önemli amacı vardır. İlki, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG kaynaklı terör kaynağını ortadan kaldırmaktır. 2. amacı Suriyeli kardeşlerimizin geriye dönüşü için ortam sağlamaktır.

Bu sabah itibarıyla yaklaşık 1000 kilometrelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık.

Barış Pınarı Harekâtımızın iki önemli amacı vardır. İlki Suriye’nin kuzeyindeki terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. İki; 8 yıldır misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyeli Arap’ın kendi ülkelerine huzurla dönebilmelerini sağlamaktır. Bunun dışında da 350 bin civarında Suriyeli Kürdü ülkemizde misafir etmekteyiz. Güvenli Bölge haritasına uygun şekilde operasyonumuz devam ediyor. Bu sabah itibariyle yaklaşık bin kilometrelik alanı bölücü terör örgütünün hakimiyetinden kurtardık. İlk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönemlerini sağlayacağız. Suriye’nin kuzeyi Barış pınarlarıyla yeniden yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Siz kardeşlerimden çok düşlü bir destek veriyoruz. Bize destek veren liderlere buradan teşekkür ediyorum