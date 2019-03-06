Erdoğan: Vatandaşlarımıza maalesef uygun fiyatlarda et sunamadık

Erdoğan özetle şunları kaydetti;

“Tarım kredi kooperatifleri tanzim satış uygulamasının ana tedarikçisidir.Tarım ve hayvancılığın önemini çok iyi bilen bir yönetimiz.

Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız

Bugün artık ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa’da bir numada yer alıyor, nereden nereye…

Geçtiğimiz 10 yılda 6.1 milyon hektar alanda arazi tapulaştırmasını tamamladık, 3.1 milyon hektar alanda ise işlemler sürüyor.

Hayvancılıktan bitkisel üretime yayılan alanda 3 yılda genç çiftçilerimizi destekledik. Bugüne kadar 1 milyon arazinin bölünmesini önledik.

Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı SİT alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300’e çıkartıyoruz.

Spekülatörlerin gayesi çiftçinin, üreticinin hakkını hukunu korumak değildir. Ülkemiz üzerinde oynanan her oyun gibi bu tür tezgahları bozmaya devam edeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de müdahale ediyoruz

Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız.

Ülkemiz zenginleşiyor, Silvan Barajı’nda da sona yaklaşıyoruz. Bu işler çok ciddi yatırımlarla oluyor, iftiralarla bu iş olmuyor.

Hayvancılıkta maalesef vatandaşlarımıza hala istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf etmem gerekiyor. Hayvancılıkta durumumuz her geçen gün daha iyiye gidiyor.

Kişi başına yıllık süt tüketimi 122 litreden 258 litreye yükseldi. Kırmızı et tüketimi de 6.1 kilodan 15 kiloya çıkmıştır.

İnşallah Türkiye büyüdükçe zenginleştikçe bundan çiftçilerimiz ve üreticilerimiz de nasibini alacaklar. Ülke millet olarak hedeflerimize yaklaşsak karşımıza bir takım engeller çıkarılıyor.

Devletin gönderdiği parayı Kandil’e gönderenlerle yola devam edecek halimiz yoktu. Diyarbakır, Van, Ağrı… Yükselen binalar. Hepsi kayyumlarımız vasıtasıyla yapıldı. Benim vatandaşımın orada yaşayan tüm halkımın bir yaşam sürecini onlara verme hakkını sağladık. Binlerce evladımızı terör örgütüyle öldürmek suretiyle bunlar terörü devreye soktular. Bir yatırımın olabilmesi için güvenin istikrarın olması lazım.

Ana muhalefetin başı PKK, YPG niçin bize saldırsın diyor? Ya ben diyorum ki saldırdı, saldırdı. Bunları görmeyecek kadar gerçek hayattan uzaklar. Şimdi 31 Mart’ı bekliyorlar. İstedikleri gibi bir ortam yaratabilirlerse hemen yine saldırmayı planlıyorlar. Milletimizle bu oyunu da her beraber bozacağız.

CHP’nin geçmişi pek çok kötü sicille doludur. CHP terör örgütlerinin saldırılarında darbe teşebbüslerinde hiçbir zaman ülkemizin yanında olmamıştır. “