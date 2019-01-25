Erdoğan: Tampon bölge sözü yerine gelmezse biz yaparız

Erdoğan özetle şunları söyledi;

“Korkaklar zafer anıtı dikemez, diktatörler zafer anıtı dikemez. Dünyanın neresinde olursa olsun biz bunun karşısındayız. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız. Mursi’ye darbe yapanlarla hiçbir zaman görüşmedim. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Bay Kemal işte onlarla beraber, darbecilerle birlikte olmayacağız.

AK Parti kurulduğu günden beri Erzurum teşkilatında görev yapmış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Partimizin kurulduğu 2004’ten beri Erzurum’a hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Erzurum’un bu seçimlerde de tercihini hizmet belediyeciliğinden gönül belediyeciliğinden yana kullanacağını biliyorum. AK Parti kadroları Erzurum’da daha iyi çalışacaklardır.

Son 16 yılda Erzurum’a 23.5 katrilyon lira yatırım yaptık. Şimdi size bir müjde veriyorum, bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz. Erzurum’da son 16 yılda 10 bin konut projesini tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Erzurum’a 5 baraj, 13 gölet inşa ettik.

Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara Çanakkale’yle, Ku’tül Amare’yle, İstiklal Harbi’yle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi. Birinin bizi davet etmesine gerek yok, Adana Mutabakatına 1998’de imza attık. Tampon bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz, bu tampon bölgeyi aksi taktirde biz oluşturacağız. Suriye sınırında teşkil edilecek bu bölgenin güvenliğini sağlayacak tek güç Türkiye’dir. Bu meselenin kontrolünü sağlayacak sahadaki fiili güç de bizde olması gerekiyor.”

Erdoğan daha sonra AKP ve MHP’nin adaylarını açıkladı.

İşte Erdoğan’ın açıkladığı isimler:

Aşkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Yaptırmış

Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammet Cevdet Orhan

Çat Belediye Başkan Adayı Melik Yaşar

Hınıs Belediye Başkan Adayı Erdoğan Eren

Horasan Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydın

Karaçoban Belediye Başkan Adayı Sedat Gümüş

Karayazı Belediye Başkan Adayı Sedat Karaduman

Köprüköy Belediye Başkan Adayı Osman Belli

Narman Belediye Başkan Adayı Burhanettin Eser

Oltu Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi

Olur Belediye Başkan Adayı Tahsin Oktay

Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammed sunar

Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli

Pazaryolu Belediye Başkan Adayı İbrahim Şahin

Şenkaya Belediye Başkan Adayı Yavuz Bedir

Tekman Belediye Başkan Adayı Mustafa Ergin

Torum Belediye Başkan Adayı Ömer Hancı

Yakutiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Uçar

Cumhur İttifakı Adayları:

İsbir Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun

Uzundere Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak

Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydın