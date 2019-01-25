Erdoğan: Tampon bölge sözü yerine gelmezse biz yaparız

Erdoğan özetle şunları söyledi;
“Korkaklar zafer anıtı dikemez, diktatörler zafer anıtı dikemez. Dünyanın neresinde olursa olsun biz bunun karşısındayız. Nerede olursa olsun darbecilerle yan yana olmayacağız. Mursi’ye darbe yapanlarla hiçbir zaman görüşmedim. Demokrasinin gereği sandığa saygıdır. Bay Kemal işte onlarla beraber, darbecilerle birlikte olmayacağız.
AK Parti kurulduğu günden beri Erzurum teşkilatında görev yapmış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Partimizin kurulduğu 2004’ten beri Erzurum’a hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Erzurum’un bu seçimlerde de tercihini hizmet belediyeciliğinden gönül belediyeciliğinden yana kullanacağını biliyorum. AK Parti kadroları Erzurum’da daha iyi çalışacaklardır.
Son 16 yılda Erzurum’a 23.5 katrilyon lira yatırım yaptık. Şimdi size bir müjde veriyorum, bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şehir merkezine kazandırıyoruz. Erzurum’da son 16 yılda 10 bin konut projesini tamamlayıp sahiplerine teslim ettik. Erzurum’a 5 baraj, 13 gölet inşa ettik.
Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara Çanakkale’yle, Ku’tül Amare’yle, İstiklal Harbi’yle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi. Birinin bizi davet etmesine gerek yok, Adana Mutabakatına 1998’de imza attık. Tampon bölge sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz, bu tampon bölgeyi aksi taktirde biz oluşturacağız. Suriye sınırında teşkil edilecek bu bölgenin güvenliğini sağlayacak tek güç Türkiye’dir. Bu meselenin kontrolünü sağlayacak sahadaki fiili güç de bizde olması gerekiyor.”
Erdoğan daha sonra AKP ve MHP’nin adaylarını açıkladı.
İşte Erdoğan’ın açıkladığı isimler:
Aşkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Yaptırmış
Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammet Cevdet Orhan
Çat Belediye Başkan Adayı Melik Yaşar
Hınıs Belediye Başkan Adayı Erdoğan Eren
Horasan Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Aydın
Karaçoban Belediye Başkan Adayı Sedat Gümüş
Karayazı Belediye Başkan Adayı Sedat Karaduman
Köprüköy Belediye Başkan Adayı Osman Belli
Narman Belediye Başkan Adayı Burhanettin Eser
Oltu Belediye Başkan Adayı Celal Çelebi
Olur Belediye Başkan Adayı Tahsin Oktay
Palandöken Belediye Başkan Adayı Muhammed sunar
Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli
Pazaryolu Belediye Başkan Adayı İbrahim Şahin
Şenkaya Belediye Başkan Adayı Yavuz Bedir
Tekman Belediye Başkan Adayı Mustafa Ergin
Torum Belediye Başkan Adayı Ömer Hancı
Yakutiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Uçar
Cumhur İttifakı Adayları:
İsbir Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun
Uzundere Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak
Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydın
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