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Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda yaşananlar kararlılığımızı artırmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı.

15:59 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda yaşananlar kararlılığımızı artırmıştır

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır.

Türkiye’nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağlamıştır.

Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur.

Son dönemde dünya ve Akdeniz’de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor”

AA

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