Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Gaziantep Suriye'deki kriz karşısında gösterdiği şefkatli duruş karşısında tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Teröristlerden arındırılan bölgelerin yeniden ayağa kaldırılması konusunda da büyük bir fedakârlık yaptı. Hem sınır ötesinden saldırılarda hem de sınır ötesindeki saldırılarda şehit olanları rahmetle yâd ediyorum. Şehitler tepesini boş bırakmayan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehrin nüfusunun yüzde 20'sine ulaşan muhacirlere ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerimin her birine teşekkür ediyorum.

“Önümüzdeki seçimlerde büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek adaylarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliğine sahip çıkacağız ve hep beraber en yükseğe çıkacağız. Sizden rekor bir oy oranı bekliyorum. Gaziantep’te bugüne kadar 35 katrilyon yatırım yaptık. Gaziantep’te bugüne kadar 35 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal'e sorarsan hiçbir destek verilmiyor. Ben sana resmi rakamları veriyorum. 2002 yılına kadar 116 kilometre yol yapılmıştı biz bunu 396 kilometreye ulaştırdık. Gözümüzü Amanoslara diktik. Amanos Dağlarını tünelle geçeceğimiz adımı bu yıl içinde atmayı planlıyoruz”

BİR GECE ANSIZIN GELİRİZ

Biz burada güvenle yaşarken oradaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere yaparız, kimi zaman sessizce yaparız. Ama elimizden geleni yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Elimiz kolumuz bağlı mı duracak? Türkiye'yi uzak tutmak isteyenlerin gayreti Suriye halkının güvenliği değil, bataklığı derinleştirmek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı- Fatma Şahin

Araban Belediye Başkan Adayı Mehmet Özdemir

Şahinbey Belediye Başkan Adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu

Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu

Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Kemal Sakaroğlu

Cumhur İttifakı Adayları

Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sait Kılıç

Karkamış Belediye Başkan Adayı Mehmet Seydi Yılmaz