Erdoğan’ın ‘Nobel’ açıklaması kafaları karıştırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen “Her İnsan Bir Dünya” temalı programda konuşuyor.

Erdoğan, “Cumhurbaşkanı olma yolunda olmazsa olmaz nelerdir?” sorusuna “Hak, hukuk, adalet” diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle ‘Her İnsan Bir Dünya’ temalı programa katıldı.

Erdoğan, soru-cevap kısmında “Cumhurbaşkanı olma yolunda olmazsa olmaz nelerdir? Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hak, hukuk, adalet… Bizim olmazsa olmazımız kavramlarımızdır. İşin tabii ekonomik boyutu da var. Alınan mesafeler çok açık ortada. İstediğimiz Türkiye’yi dünyada ilk 10’un içine sokmak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimler? Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, mütefekkirler kimlerdir” sorusuna ise “Bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir” diye yanıt verdi.

Erdoğan, Peter Handke’nin Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülmesine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Nobel kendini tüketmiştir. Nobel tamamıyla siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel’in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktu. Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağımızı belirttik. Niçin? Böyle bir katili ödüllendirmek aslında, zulüm ile ortak hareket etmektir.”

NOBEL’LE İLGİLİ AÇIKLAMASI KAFALARI KARIŞTIRDI

Erdoğan konuşmasında bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna- Hersek'te yaşanan soykırımı inkâr eden ve savaş suçlularını savunan ırkçı Polonyalı yazar Olga Tokarczuk’a verilmesine tepki gösterdi.

Nobel’i kendisini tüketmiş, ideolojik bir kurum olarak tanımlayan Erdoğan “Kalkıp Türkiye’den de teröriste ödül verdiler…” dedi.

Aziz Sancar’ın ismini zikrededek tartışmadan ayıran Erdoğan’ın “terörist” sıfatını kimin için kullandığı anlaşılamadı.

ŞİMDİYE KADAR İKİ TÜRK ALDI

Nobel ödüllerini şimdiye kadar Edebiyat dalında Orhan Pamuk ile Kimya dalında Aziz Sancar alabildi.