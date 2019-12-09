Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş kavgasında kazanan yoktur

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

*Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak maddi ve manevi yatırımları artırmalıyız.

*Şu ana kadar 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan’da bulunuyor.

*Afganistan kardeş kavgasından çok çekti. Etnik fay hatlarının giderek keskinleşmesinden kaygı duyuyoruz.

*Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan’dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz.

*Asya’nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum.

*Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır.”