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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş kavgasında kazanan yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuştu.Erdoğan, "Afganistan kardeş kavgasından çok çekti. Etnik fay hatlarının giderek keskinleşmesinden kaygı duyuyoruz" diye konuştu.

15:10 -
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş kavgasında kazanan yoktur

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

*Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak maddi ve manevi yatırımları artırmalıyız.

*Şu ana kadar 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan’da bulunuyor.

*Afganistan kardeş kavgasından çok çekti. Etnik fay hatlarının giderek keskinleşmesinden kaygı duyuyoruz.

*Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan’dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz.

*Asya’nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum.

*Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır.”

Afganistan Asya Cumhurbaşkanı istanbul
Son güncelleme: 15:25 09.12.2019
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