Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeş kavgasında kazanan yoktur

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
*Afganistan hassas bir dönemden geçiyor. Uluslararası toplum olarak maddi ve manevi yatırımları artırmalıyız.
*Şu ana kadar 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan’da bulunuyor.
*Afganistan kardeş kavgasından çok çekti. Etnik fay hatlarının giderek keskinleşmesinden kaygı duyuyoruz.
*Bu örgütün (DEAŞ) Afganistan’dan kazınıp atılması için elimizden gelen desteği vereceğiz.
*Asya’nın Kalbi İstanbul Sürecinin barışa bölgesel destek sağlanması konusunda da gayet faydalı ve etkin işlev gördüğüne inanıyorum.
*Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır.”