Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da konuşuyor

“Dün Arnavutlukta yaşanan depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Arnavutluk Başbakanı’yla dün iki kez telefonda görüştüm. Geçmiş olsun dileklerimizi paylaştım. Gece yaptığım görüşmede henüz ölü sayısı 26, yaralı 600 civarındaydı. Ciddi anlamda şehirler harabe halindeymiş.

TÜM İSLAM DÜNYASINI ARNAVUTLUK’A YARDIM ETMEYE ÇAĞIRIYORUM

* Buradan bize düşen bir şey var. Yıkılan binalarla ilgili Arnavutluk’un yanında olmamız görevimiz olsa gerek. Bu adımı atmamızın çok çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu bir kardeşlik görevidir. Bu soğuk mevsimde oradaki kardeşlerimizin ne olacağını merak ediyorum. Tüm İslam dünyasını Arnavutluk’a yardım etmeye çağırıyorum.