Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da milletvekilleri ile bir araya geliyor

AKP’nin Beyoğlu Sütlüce’de bulunan il binasındaki programa sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kısıklı’daki konutundan çıkarak saat 10.30 sıralarında il binasına geldi. Erdoğan’ı AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili ile il yöneticisi kapıda karşıladı. Basına kapalı olarak devam eden programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00’te de İstanbul’daki belediye başkanları ile bir araya gelecek.

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DHA