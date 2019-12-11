Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Şurası’nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

* Lütfedilerek zorlamayla verilen hakların kalıcı olması pek mümkün değildir. İnsanın kabiliyetiyle elde ettiği hakları kimse ondan alamaz. Bu bakımdan tüm kadınlarımızdan siyasetin tüm kesimlerinde daha aktif olmasını bekliyorum.

KADININ İSMİNİ İSTİSMAR EDEREK SİYASİ RANT SAĞLADILAR

* Kadınlarımızın daha yüksek oranlarda hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde daha çok yer alması gerekiyor. Tüm kadınlarımızın siyasetin her kademesinde daha aktif şekilde yer almasını istiyoruz.

* Birileri yıllarca kadının ismini istismar ederek kendine siyasi rant sağlama peşine düşerken, biz onların yanında yer aldık. Meclis’te terör örgütlerinin desteğiyle bulunan, şehit edilen yavrularımızı, kadınlarımızı görmezden gelenleri neyle anlatacağız.

ONUN KADAR CESURU YOKTU

* Nene Hatun’dan Nezahat Onbaşı’ya nice kadın kahramanımız sayesinde istiklalimizi kazandık. Daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubayımız bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarıdır.

* Esma Astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İçişleri Bakanımızın şu tespitleri ilginçti: Bomba imha olaylarında bir bayan olarak, bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında bunu yaparken şehit oldu.

* Tabii şehitlerimiz için söyleyeceğimiz pek bir şey yok. Onlar Peygamber Efendimizin komşuları. Onlar gerek bizlere gerekse sizlere bir örnek, onlar birer kılavuz.