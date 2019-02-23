Erdoğan’dan mitinge telefon arası

Erdoğan konuşmasından şunları söyledi;

“Maraş’ın istiklali demek Türkiye’nin istikrarı demek. Kahramanmaraş gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? 31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Kahramanmaraş’a 30 katrilyon yatırım yaptık. Kahramanmaraş’a biz aşığız. 5809 adet derslik yaptık, 2245 kapasiteli yurt binalarını yaptık. Kahramanmaraş’a Elbistan ve Afşin’e gençlik merkezleri inşa ettik. Elbistan’a bir millet bahçesi yaptık. Kahramanmaraş için de bir millet bahçemiz var, proje çalışmaları devam ediyor. Sağlıkta 13 hastaneden oluşan 86 adet tesisi şehrimize kazandırdık”.

TELEFON GELDİ 5 DAKİKA ARA VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruma müdürünün uyarısı üzerine sahneden kısa süreliğine ayrıldı. Görüntülere yansıyanlara göre; Erdoğan’a bir telefon geldi.

Erdoğan 5 dakikalık aranın ardından yeniden kürsüye döndü.

SABAHKİ PROGRAMINDA DA 8 DAKİKA ARA VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Beyoğlu Camikebir’de Tersane İstanbul Temel Atma Töreninde de Binali Yıldırım’ın konuşması sırasında gelen bir telefon üzerine salondan çıkıp 8 dakika sonra salona geri gelmişti.