Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devasa ülkelerin liderleri terörist başlarını yanlarına alıyor

Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Şu an Türkiye uluslararası bir mücadelenin içerisinde. 7 düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz, durmaya devam edeceğiz. 911 km sınırı olan Türkiye olarak taciz ediliyorsak buna sessiz kalamayız.

AB’YE YÜKLENDİ

2. Dünya Savaşı’nda 50 milyon kişinin ölümünden sorumlu olanların bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Türkiye’nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız.

‘Kapıları açarız’ dediğimizde tutuşuyorlar. Vakti saati geldiğinde bu kapılar açılır. Hadi bakalım yüz binleri biraz da siz ağırlayın.

Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye’de ‘uçuşa yasak bölge’ teklifi yapıyor. Biz bu teklifi Suriye’nin dört bir yanında yüz binlerce masum insan rejimin ve diğer güçlerin savaş uçaklarının bombardımanları altında can verirken gündeme getirmiştik.

TERÖRİST BAŞINI YANLARINA ALIYORLAR

Bizim Suriye’de de Türkiye’de de Kürt kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok.

Devasa ülkelerin liderleri bu terörist başlarını yanlarına alıyorlar, onları masaya oturtuyorlar böyle bir şey olabilir mi?”

AYRINTILAR GELİYOR